歐漢聲（歐弟）在演藝圈以胡瓜為師，學習胡瓜的主持功力和應對進退，私底下也深受師父影響甚深，甚至連選購車子都是看齊師父。歐弟日前應賓士之邀，錄製《換星日記Shuffle Lives第五集特別篇，最強G因交換》實境節目，和車友一起挑戰越野極限，他本身也買了該牌夢幻車款G-Car，愛車與他奔馳在北海岸沙灘，寫下無數故事，其中也有難忘的沙灘驚魂。

歐弟回憶，有天一早開車到北海岸，車子卻卡在沙灘上，身上毫無分文的他眼看海水上漲，即將淹沒車輪時，只好打給好友坤達及修車廠求救，後來好友和修車廠人員到來，總算脫困，沒想到有個接近45度的陡坡，他當下毅然決然踩下油門直接往上衝，坐在車內的坤達嚇壞，拉高分貝驚聲尖叫，「那次真的很刺激，第一次聽到坤達的尖叫聲，只可惜當時沒有錄影下來」。

歐弟與愛車開心合照。（台灣賓士提供）

演藝工作滿檔的歐弟，即使農曆春節到來，依舊不得閒，他也體恤身旁工作人員辛苦，過年紅包少不了，還計畫帶員工出遊，「去年訂好北海道，沒想到因為疫情而取消，今年比照往年，就去『北海岸』，一起重溫我開車卡沙灘的記憶」。

(中時 )