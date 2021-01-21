總部位於德國慕尼黑的電子商務公司Mytheresa(我的德瑞莎)周三表示，在美國的首次上市活動已經籌資4.06億美元，該公司的估值約在22億美元。

該銷售多個時尚奢侈品牌的全球性電商表示，其提供的1560萬股美國存託股票(ADS)，每股定價在26美元，高於此前規劃的16~18美元之間。

Mytheresa數位平台銷售諸如Fendi、Gucci等品牌，在聲明中表示，已賣出約1360萬股的ADS，公司的唯一股東也將賣出200萬股ADS。

該公司將在周四正式在紐約交易所掛牌上市，開始交易。公司IPO的收益將被指定為償還前母公司尼曼馬庫斯百貨公司(Neiman Marcus)去年破產的債務；尼曼馬庫斯為美國德州的高檔奢侈品百貨公司，在疫情下被迫進入破產，由子公司的上市來償還債務。

摩根史坦利和摩根大通為Mytheresa上市的承銷商。

(時報資訊)