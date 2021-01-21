曾被偵辦採購器材收受回扣的前新北市聯合醫院心臟科名醫陳識中，被衛福部健保署發現，與醫師蕭文黌、吳佩翰等人另外成立「全心醫學」聯合診所，利用替民眾健康檢查的機會，重複刷健保卡企圖向健保署浮報健保費，依詐欺等罪嫌函送法辦，台北地檢署偵查後，認定陳等人涉犯詐欺未遂、偽造文書，21日起訴陳等3人。

陳識中等人是被健保署發現，在2017年度以全心醫學聯合診所大量申報請領健保費，健保署感到有異，暗中進行調查並訪談就診病患。

健保署發現，陳識中等人以「全心」及「京閣」為名，在聯合診所中另成立全心陳醫師診所、全心蕭醫師診所及京閣吳醫師診所，主要業務是替民眾做例行健康檢查或職前健檢。

不過，陳識中等人卻在民眾健檢後，再杜撰民眾「生病」的名目，另外重複刷民眾健保卡2到3次，企圖「創造就醫需求」浮報健保費。

健保署訪談10餘位到全心健檢的民眾，確認這些民眾沒有另外就醫的需求，但因全心重複刷健保卡並沒有再向民眾另外收掛號費，民眾認為沒有損失，因此沒有追究全心重複刷卡的行為。

健保署認為陳識中等人的行為已觸犯詐欺罪嫌，因此撤銷全心申請的浮報健保費，並函送北檢偵辦。

陳等人堅決否認涉案，檢察官傳喚到全心健檢的病患，確認陳識中等人有重複刷卡、浮報費用的行為，依詐欺未遂、偽造文書等罪起訴陳等3名醫師。

(中時 )