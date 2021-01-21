每一年蘋果（Apple）針對iPhone將帶來的升級，都持續成為討論焦點。繼先前曾傳出下一代iPhone預計將會全系列配備LiDAR光學雷達掃瞄儀，Digitimes在最新研究報告中根據業界消息指出，預計在2021年下半年推出的新一代iPhone都將配備位移式光學影像穩定系統（sensor-shift OIS），動態錄影的穩定效果將有明顯提升。

蘋果在iPhone 12系列中，僅在iPhone 12 Pro Max的主相機中採用位移式光學影像穩定系統。這項技術藉由穩定相機的影像感測器，而非穩定鏡頭的方式，來獲得更好的錄影穩定性以及更高的相片質量。位移式光學影像穩定系統若是有機會成為下一代iPhone的標準配備，那麼代表另外三款機種在攝錄上的性能都將明顯提升。

針對下一代iPhone的相機性能，韓國ET News也曾在日前發表最新報告，而他們的看法是認為在下一代iPhone中，至少會有2款具備位移式光學影像穩定系統。並認為LG Innotek將持續成為必要零件的供應商。

iPhone 12 Pro Max 評測 10大特點帶你一次掌握

先前曾有傳聞指出，蘋果今年度的新一代iPhone，不會採用iPhone 13的命名。這有可能是為規避西方文化中認為13較不吉利的看法。但也有可能是因為今年度iPhone對比iPhone 12系列來說升級幅度不夠巨大。對比過往以數字命名的iPhone以及下一代加上s命名的機種，例如iPhone 6與iPhone 6s，蘋果大多會在s代的iPhone中以升級相機規格為主要重點，從目前已知的相關傳聞來看，下一代iPhone著重的新亮點，確實都跟相機性能很有關係。

除了傳出下一代iPhone有望全系列標配位移式光學影像穩定系統，先前也傳出LiDAR光學雷達掃瞄儀也將會出現在下一代iPhone的所有機種之中（目前只有iPhone 12 Pro系列具備）。而蘋果預計會向更多市場銷售支援mmWave 5G頻段的機種。但或許在種種傳聞裡，在疫情陰霾下最令果粉關注的，應該是下一代iPhone到底會不會提供Face ID臉部解鎖之外的生物辨識技術，也就是Touch ID螢幕解鎖技術有沒有機會以新的形式回歸，讓消費者能夠在保有手機安全性的同時又能同時防疫！

目前距離下一代iPhone發表的時間尚久，蘋果將會把哪些關鍵新技術運用在其中，也仍舊充滿變數。若是你身為果粉，最為期待的新改變又會是什麼呢？

(科技)