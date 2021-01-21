罷免高雄巿議員黃捷將於2月6日投票，黃捷21日在議會臨時會受訪表示，感受到各界、不分黨派對她的加油、打氣，面對巿政她一直朝正面的態度來面對，鳳山鄉親如果肯定她是努力、認真的議員，2月6日就投下不同意票。

黃捷說，感受到各界的關心，不分黨派對她的加油、打氣都有收到，希望投票時，可以回歸到對她表現的肯定，如果認為她在這個位置上沒有做錯事，肯定她是一位努力認真的巿議員，希望鳳山的鄉親屆時可以投下不同意票。

被問到民進黨有無給予實質的協助，黃捷表示，都有感受到各界的溫暖，接下來會朝支持她，就投不同意票的方向來努力。對於巿政，她一直以來，都是用正面來看待、也順其自然，包括巿政的討論也是持開放的態度。

針對韓粉質疑她，質詢高雄市長陳其邁時先洩題，像性騷擾防治法、寵物公園、職棒等；黃捷回說，對於前市長韓國瑜，她前一天也同樣在臉書上寫出題目，並沒有雙重標準，一直都是希望市政府能做好準備、正面討論。

(中時 )