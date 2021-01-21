北京大學「南海戰略態勢感知計畫」微博20日一篇貼文稱，13日有美軍機與台灣民航客機高度相差距離僅76公尺。交通部民用航空局回應，當時2機的位置航管均有掌握，該不明機並未與我方聯繫，無法判別身份；專家則指出，民航機的空中防撞系統（TCAS）並未啟動，代表雙方仍有一段距離，對「76公尺」的說法存疑。

「南海戰略態勢感知計畫」貼文提到，美國空中加油機13日在台灣西南空域完成加油作業後返航，台灣1架航班正向南飛行，2機高度分別為3萬5750英尺、3萬6000英尺，垂直距離相差不到250英尺（約76公尺），未達到安全距離，情況危險。

對此，民航局表示2機的位置航管均掌握，並提供給長榮航機提醒注意，由於該不明機並未與我方航管聯繫，無法判別該航空器身份。

長榮航空也說，1月13日BR225台北－新加坡航班，機長確實有接獲航管值班人員提醒通知航路附近有不明機的航情資訊，該班機仍依原規劃航路飛行。

朝陽科技大學飛行與民航人員技術系副教授盧衍良認為，從長榮的說法來看，飛機上的TCAS系統並未啟動，若有警示飛行員不可能忽略，代表雙方仍有一定距離。此外，廣播式自動相關監視（ADS-B）是給民間看的資料，並不是即時資訊，軌跡看似重疊、很接近，但時間點可能有一段落差。

(中時 )