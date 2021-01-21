蔡英文總統今在臉書表示，「恭喜美國新政府就任！」這一次的就職典禮，駐美代表蕭美琴接受籌辦單位「就職典禮國會聯合委員會」正式邀請，代表政府出席致賀，這充分彰顯了台美關係的提升。

蔡總統今在臉書指出，美國是台灣在國際上最重要的盟友，也是共享自由民主價值的堅實夥伴。我要代表台灣人民，向美國新任總統拜登（Joe Biden）及副總統賀錦麗（Kamala Harris），表達誠摯祝賀。

她說，長期以來，台美雙方在各個領域，都有多元緊密的合作。台灣人和美國人之間，有著溫暖深厚的情誼，我們對於區域的和平穩定及繁榮發展，也有積極正面的貢獻。

她指出，要謝謝行政團隊的努力，過去四年多來，一起深化了台美的夥伴關係。也要謝謝最前線的外交夥伴，以及美國跨黨派友人的支持，共同累積了豐碩的合作成果。

她表示，祝福拜登總統帶領下的美國新政府，能夠順利推展各項施政，也期待台美關係能在既有的良好基礎上，持續向前邁進。接下來，將持續深化台美合作夥伴關係，並一起對國際社會貢獻民主、自由的良善力量。

(中時 )