綠色能源發展已為各國趨勢，為使污染土地多元化利用，並配合政府能源政策，環保署於21日修正發布「受污染土地設置太陽光電設施審查作業原則」，將地方環保機關進行污染改善中及改善完成污染土地，納入適用範圍。

環保署表示，本次修正主要考量實務運作情形，將原法規名稱「受污染土地改善及太陽光電設施設置併行審查作業原則」修正為「受污染土地設置太陽光電設施審查作業原則」，適用範圍納入地方環保機關進行污染改善中或已完成改善之污染土地。

(工商 )