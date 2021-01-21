保障土地不受污染 環保署修正光電設施審查作業原則 12:432021/01/21 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 綠色能源發展已為各國趨勢，為使污染土地多元化利用，並配合政府能源政策，環保署於21日修正發布「受污染土地設置太陽光電設施審查作業原則」，將地方環保機關進行污染改善中及改善完成污染土地，納入適用範圍。 環保署表示，本次修正主要考量實務運作情形，將原法規名稱「受污染土地改善及太陽光電設施設置併行審查作業原則」修正為「受污染土地設置太陽光電設施審查作業原則」，適用範圍納入地方環保機關進行污染改善中或已完成改善之污染土地。 大學冬令營強調有助甄試 教育部發文阻止 施工時間超出觀察員工時 環保署開罰允能風場 (工商 ) #污染 #審查 #原則 #環保署 #修正 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 臺南綠色企業 業界學習標竿 厚植生態創新與永續發展實力 04:102021/01/19 產業特刊 防保齡球烏龍查驗損民權益 海關修正通知程序 18:262021/01/19 生活 中華籃協發聲明已送防疫計畫給體育署審查 PLG不該質疑 15:512021/01/20 體育 下架Parler惹議 蘋果堅守原則 04:102021/01/19 全球財經 學生服儀爭議 監委籲教部主動宣導服儀原則及學生衣著指引 14:432021/01/18 政治 兩岸經濟進入變動期 蔡英文盼台灣獲得最大利益 17:022021/01/20 財經 呂正華參訪皇廣 力挺綠色鑄造標章 04:102021/01/20 投資理財 陸書審查爭議 李永得反控抹黑 04:102021/01/19 生活新聞 兩岸經貿原則 蔡英文：經濟效益最大 風險降到最低 16:562021/01/20 政治 消防員殉職檢討出爐 環團籲公安改革勿作半套 11:312021/01/20 政治 鋼聯業務多角化 拚營運 04:102021/01/19 證券．權證 財經熱門新聞 隔離就賠10萬 防疫神保單狂賣驚傳停售 公司回應了 - 財經 - 工商 台積電重招擋陸晶片業攬才 中芯遭警告難有第2個梁孟松 - 財經 貿易戰再打4年？美準財長葉倫變臉：用全部工具解決大陸問題 - 財經 預測拜登對陸政策走向 日學者：除貿易戰外衝突都會加劇 - 財經 台積電收673元天價 台股首度收盤站上萬六 - 要聞 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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