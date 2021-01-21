證交所公告2/10～16台股休市 2/20補班不交易 12:432021/01/21 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所公告，配合農曆除夕及農曆春節，有價證券集中交易市場於110年2月10日（周三）至2月16日（周二）休市5日。 證交所另提醒投資人及證券商注意，110年2月20日（周六）補行上班，但該日不交易亦不交割。 《證交所》2月5日封關、10~16日休市、20日補班不交易 馬雲露臉了 阿里大漲10％ (工商 ) #證交所公告 #休市 #台股 #補班 #農曆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《期貨》三大期指全面開高 2月台指期漲70點 09:092021/01/21 財經 台積電獨木難支 台股巨量下跌 04:102021/01/21 財經焦點 台股看俏 聚焦科技新趨勢 04:102021/01/21 投資理財 高人氣ETF！國泰台灣5G+股價狂飆新高 12:592021/01/21 財經 台積電收673元天價 台股首度收盤站上萬六 11:052021/01/21 財經 大陸三大電信商要求紐交所覆議下市 10:432021/01/21 財經 台股衝萬六 八成民眾沒想到 04:102021/01/21 財經要聞 閃閃惹人愛 神山千元之途需靠「它」 11:052021/01/21 財經 台指五大指數成分股 換血 04:102021/01/21 證券．權證 紫南宮盛事 呷丁酒改送調理包 04:102021/01/21 地方新聞 台積電市值衝破17兆元 台股新里程碑 11:122021/01/21 財經 財經熱門新聞 台積電重招擋陸晶片業攬才 中芯遭警告難有第2個梁孟松 - 財經 隔離就賠10萬 防疫神保單大賣驚傳停售 公司回應了 - 財經 - 工商 川普卸任後商業帝國挑戰才開始 去年少賺20億身揹300億債 - 財經 貿易戰再打4年？美準財長葉倫變臉：用全部工具解決大陸問題 - 財經 防疫神單狂賣 桃園民眾、空服員遭拒保？真相曝光了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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