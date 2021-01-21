證交所公告，配合農曆除夕及農曆春節，有價證券集中交易市場於110年2月10日（周三）至2月16日（周二）休市5日。

證交所另提醒投資人及證券商注意，110年2月20日（周六）補行上班，但該日不交易亦不交割。

(工商 )