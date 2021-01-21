王彩樺近日錄LINE出品、LINE TV實境節目真人秀《今天誰來店》，前往新竹「穩捷機車行」協助店家轉型再行銷，還來一場復古機車時尚秀，一排機車排開，驚見擋泥板全都是王彩樺美照，讓她瞬間成了「擋泥板女神」，心花怒放的她說：「過去能成為擋泥板的都是女神等級，所以我非常開心。」

王彩樺想起自己以前騎機車跑秀場，某次穿著禮服騎機車，卻因下大雨導致滑倒「犁田」，膝蓋破皮流血，現在還留著疤。她一到機車行，就看到很多復古偉士牌機車，還有她熟悉跑秀場專用的達可達機車，在前往目的地之前，王彩樺充滿許多疑問：「我要跟老闆約會嗎？喝咖啡、下午茶？感覺他過得很苦，要給他人生希望嗎？」一見到老闆，擔憂一掃而空，兩人還互糗起來。

王彩樺（右）升格成擋泥板女神。（LINE TV提供）

老闆從民國67年經營車行到現在，王彩樺開玩笑說：「當時我才剛出生沒多久。」老闆反回：「我小時候看妳的片子長大的。」老闆看到擋泥板上的王彩樺照片也大呼：「怎麼比本人漂亮？」讓王彩樺自招「修圖」過。

(中時 )