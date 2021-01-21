「不一樣的黨團有不一樣的作風」。台中市議會新任民進黨團總召謝明源，21日率黨團幹部拜會國民黨籍的市議會議長張清照，邀請張清照出席下週27日民進黨團舉行的「110年黨團幹部交接」典禮，期待一起對市府行政效能與品質進行全面的監督。張清照說，他會前往觀禮。

新任民進黨團總召謝明源，今天偕同副總召賴佳微，幹事長林德宇、副幹事長張家銨、副書記長黃守達，一起到6樓議長室拜會議長張清照。

謝明源表示，議事堂能順暢運作也是議長帶領下，期待未來能持續順利，達到整個議事運作的目的。特別邀請議長張清照與副議長顏莉敏，27日參加110年黨團幹部交接，因有鑑於近日新冠肺炎逐漸升溫，避免造成疫情擴散，一切會依據疫情指揮中心指引，嚴格進行評估。

謝明源指出，原預計在餐廳舉辦的黨團交接典禮予以取消，一切從簡，改在市議會8樓民進黨團前舉辦110年黨團幹部交接典禮；雖然從簡但他很慎重的送邀請函到6樓議長室，邀請張清照參加他們的黨團幹部交接。新的一年會充分展現監督市政、專業問政及為民興利的責任，完成鄉親賦予之使命。

副總召賴佳微說，這次主要是希望促進議會和諧，期待議長與副議長及未來我們民進黨團能在議事堂亦或者協商時，能取得更多的共識，使我們能會真正達到監督市府的目標，將台中市的市政規劃更加完善。

(中時 )