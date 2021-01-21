全教總呈現民國100年至109年重要數據，讓蔡政府作為軍公教人員調薪依據。（全教總提供／李侑珊台北傳真）

全國教師工會總聯合會（以下簡稱全教總）日前於會員代表大會，通過向行政院發起團體協商，要求「軍公教薪資審議委員會」納入全教總教師代表，卻始終沒有獲得回應，全教總理事長侯俊良今(21)日上午率團赴行政院遞送團體協約的公文及草案，要總統蔡英文面對此事。

侯俊良表示，軍公教薪資的調整毫無章法可言，行政院的「軍公教薪資審議委員會」根本就是個黑箱審議委員會，審議委員是哪些人？審議內容為何？依據什麼數據決定薪資調整否？外界均毫無所悉，也使得軍公教的薪資調整遠遠落後各種參考數據。

侯俊良就以民國100年至109年數據來看，人均GDP成長率是35.51％，民間平均薪資成長18.27％，重要民生物價指數成長16.08％，可是軍公教只調薪過一次3％，遠遠落後這些重要參考數據。因此，物價不斷上漲、周遭親友收入不斷上升，只有軍公教薪水不漲，這使得基層軍公教苦不堪言，心情鬱悶到極點。

全教總認為，身為全國最主要的教師工會，對於爭取教師的薪資調整責無旁貸。然而，行政院人事總處對於全教總、全國教師會一而再、再而三的開記者會、發公文要求納入教師代表參與薪資審議，都無正面的回應，所以全教總進一步依據工會法、團體協約法發動團體協約，行使法律賦予工會的「勞動三權」。

侯理事長進一步表示，全教總發動團體協約，目的是促使行政院能重視自己的「受僱者」，聽聽基層軍公教的心聲，不要一方面要求企業重視勞權，另一方面對於自己所屬員工的意見卻不聞不問。此外，軍公教薪資調整也應該參考「基本工資審議」，依循重要經濟數據做調整，不能每次都以「國家財政困難」作為軍公教不調薪的理由。

侯俊良說，事實上，國家每年的預算都成長，財政一點都不困難，是因為政府把軍公教待遇調整放在最末位，錢都花完了才考慮軍公教待遇，所以「國家財政困難」根本就是壓榨軍公教勞力的藉口。

全教總提到，蔡英文總統曾經說過：「政府第一次聽不見，可以大聲點；再聽不見，可以更大聲點；第三次再聽不見，可以拍桌子。」全教總一而再、再而三要求政府納入教師代表參與軍公教薪資審議，可是政府卻一再忽略。但全教總沒有要拍桌子，全教總只是帶領教師依循工會法、團體協約法、勞資爭議處理法來行使「勞動三權」，就看蔡英文政府是否真的重視「勞權」？是否重視軍公教的為國家的付出？

(旺報 )