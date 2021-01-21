蘇揆今天在行政院會聽取內政部「數位身分識別證New eID換發檢討評估」，正式拍板暫緩數位身分證換發計畫。內政部提出暫停換發的2大理由，包括「駭客攻擊頻仍、憂心中國滲透」，因此決定先定專法後再辦理，內政部長徐國勇強調，專法的法制作業沒有時間表。

蘇揆說明同意暫緩的理由時說，國際對於資安攻擊手法不斷地有新的手法、有各種令人擔憂的現象，個人對於自我資訊的保護跟要求也更為提高，他看到內政部及承辦同仁，在這段期間用盡各種方式向各界說明，聽取各界指教；立法院及各界對於政府的做法，也從各方面提供很多的意見，政院都傾聽、謙卑反省、盤查，希望各界對於政府立意良善的作為能夠接受。

蘇揆並說，因為國際資安常受駭客攻擊的種種狀況，讓台灣人民更提高警覺，尤其面對中國各種資安攻擊，台灣是第一線，因此人民更是警惕升高、要求升級。對於相關的個資保護等，台灣隨著各方面的進步，人民的要求也更高，他認為數位身分證的發行，有必要先行讓社會各界能夠接受，讓國會能夠完善地提出整個法制的完備後，再來進行。

對於制定專法問題，徐國勇表示，專法要有幕僚單位，也就是內政部，但由政務委員羅秉成統籌，未來專法要經過內政部部務會議通過，再送行政院通過，才會再送立法院， 相關立法程序「現在並沒有時間表」， 並沒有哪個時間要送出去；而在法制作業完成前，紙本身分證將繼續使用。

徐國勇並說，專法制定後，由哪個單位來專責管理身分證，又是一個問題，內政部雖承擔法令制定工作，但法令制定後是不是一定內政部，就要看立委意見。

行政院祕書長李孟諺說，目前是延緩執行，大部會投入的經費不會浪費 ；未來專法制定時，在立法院的討論過程一定有不同發想，究竟是單純的身分證，還是要有自然人憑證功能 ，都是可以討論的選項，政院會秉持謙卑、寬廣、開放的態度來做對國人最好的選擇。

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(中時 )