時力中央黨部今日發出第2屆黨員代表選舉公告，近期將改選新任黨代表。依照時力黨章規定，公職人員為當然黨代表，而選舉黨代表席次為當然黨代表加1，黨代表將可議定黨的政策綱領，聽取黨決策委員會及紀律委員會報告，並復議決策委員會。

時力上週選出下屆包括時力立委陳椒華在內等15位決策委員，將於3月1日就任，任期2年。而下屆黨主席將在2月底前，由決策委員互相推選而出。

因下屆黨主席將會面臨2022地方選舉，因此不只一人有意爭取，據傳現任黨主席陳椒華連任呼聲最高，但曾任黨主席的時力立委邱顯智也表示「會考慮」。

有關時力本次黨代表選舉，相關時程如下：

1. 2021-01-21（四）：發布選舉公告。

2. 2021-01-22（五）00：00 至 2021-01-25（一）23：59：受理候選人登記之階段。

3. 2021-01-27（三）12：30：由選舉委員會抽號碼籤，並於當日發出選舉公報，公布候選人名單及號次。

4. 2021-01-28（四）00：00 至 2021-01-31（日）23：59止：黨員提問時間。

5. 2021-01-28（四）00：00 至 2021-02-01（一）23：59止：候選人回應時間。

6. 2021-02-02（二）00：00 至 2021-02-04（四）23：59止：發出投票單與投票。

7. 2021-02-05（五）00：00：官方網站自動顯示票數統計結果。

8. 2021-02-05（五）11：00：選舉委員會發出正式選舉結果公告。

(中時 )