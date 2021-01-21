部立桃園醫院爆發院內感染，多名醫護確診新冠肺炎，而指揮中心也下令「清空」醫院，人員只進不出，台大婦產科名醫施景中將其與過去和平封院對比，大讚台灣有記取SARS的教訓，下令採取「只出不進」的方式，先找到起火點，再拿掉可能擴散的因素，讓火燒不起來。

施景中半夜在臉書上發文，2003年的時候他是第5年主治醫師，SARS爆發、和平醫院發生院內感染，只記得傍晚下班就看到新聞跑馬燈「和平醫院封院了！」周遭許多人都是這場浩劫的見證人，主婦去探病完，出來要接小孩、回家做飯，結果醫院大門就關上，不准出去。

施景中表示，當年和平封院的原則是「只進不出」，人進去就別想出來了。台北市衛生局將病患與健康的人全關在一起，希望火源不要擴散，但SARS病毒感染力強、致死率高，讓裡面的病患與醫護相繼感染犧牲，甚至有患者在封院初期就自我了結。

施景中指出，這次部立桃園醫院清空的原則是「只出不進」，事發之後，桃園衛生局找來桃園11家大型醫院開會，將部桃醫院中的病人分送到安全的地方治療，只要醫療系統還沒垮，個別病例一定可以得到妥善治療。「部桃裡面所剩的病人應該不多，我認識的醫師有的還在醫院隔離中，也還有少數醫師在病房死守著。」

施景中也以火勢作比喻，和平封院是把火勢控制在一個範圍內，結果火越燒越大，醫院變成病毒的鍊毒所，感染者與健康人一起犧牲，能活下來的算命大；現在則是盡量找到起火點，再分散開來，並把週遭可能會燃燒的都移走，讓火燒不起來。

施景中感慨地說，台灣真的有記取SARS的教訓，低調練功十多年，也難怪全世界各國都遭受嚴重損失時，台灣還屹立不搖。並呼籲大家，若不要重演和平當年事件，務必要勤洗手、戴口罩，不去人多的地方，相信這些散在社區的感染是有機會撲滅的。

(中時新聞網)