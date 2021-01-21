隔夜美股三大指數同創盤中與收盤新高，科技股表現尤為亮眼，以及投資人看好拜登政府的施政前景，周四香港恆生指數盤中上漲0.17%，為30012.18點，攻克3萬點大關。惟國企股(H股)盤中跌0.02%，為11947.49點。

煙草概念股表現強勢，中國波頓飆升52.43%，近4日累計上漲逾400%。中煙香港大漲14.51%。

在稀土價格持續走高的題材帶動下，相關概念股強勢表態，中國稀土暴漲62%，稀鎂科技漲近46%。

四環醫藥大漲34.85%，其子公司北京四環製藥開發的癲癇藥物已獲主管機關批准上市。

野村看好網易上季營收年增26%，帶動網易股價上揚4.57%，盤中一度漲逾5%，創歷史新高。

騰訊目前漲1.69%，盤中一度漲逾3%，股價站上700港元大關，市值超越臉書、特斯拉與台積電等公司，成為全球市值第六大企業，僅次於蘋果、沙特阿美、微軟、亞馬遜與谷歌。

(時報資訊)