日本央行(BOJ)21日決定，維持原利率走向不變。但是，因日本正在實施的緊急狀態影響，2020財年經濟成長(GDP)再下修0.1%至負5.6%。同時，也樂觀看待2021財年GDP預測，從3.6%上調為3.9%。

日本央行補充，雖然看好2021財年經濟成長，但央行預估值會因疫情發展性，以及海內外經濟變化而隨時修正。因此，不確定性還是很高。

基於日本出口表現強勁，與日政府狂撒錢希望能降低疫情所造成的衝擊，央行也樂觀預估2021財年經濟成長，可望再向上增加一點。

市場細微地觀察到，日央行這次對未來經濟成長的看法，是一種向上「趨勢」。不像上個月只簡單指出，日本經濟只有向上而已。

日央行這次決議如外界預期，短期利率維持為負0.1%，十年期公債殖利率也在0％左右。

上個月，日本央行曾表示正在研議現行政策，如何有效地保持延續性，並將於3月公布。

據悉，日本央行可能會縮減買回市場資產規模，同時，也將放鬆殖利率曲線控制(YCC)的約束力，讓市場可以重新回歸，不受外力介入的正常化。

(時報資訊)