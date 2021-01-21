現在有許多社群軟體，方便我們關心朋友的近況，但如果和朋友鬧翻、或和情人分手時，你會選擇封鎖刪除對方嗎？Youtuber安德魯在個人Youtube頻道「安德魯的賤聲房」點名巨蟹座、雙子座、金牛座、獅子座、天秤座的人，一旦刪好友就代表完全無法挽回，無論是做朋友或戀人的機會都非常渺茫，觀看分析時除了參考太陽，也要參考月亮和上升星座。

▍1.巨蟹座

巨蟹座通常不會主動刪任何人，因為他們很念舊，就算結束一段感情，也不想抹滅這段珍貴的回憶。但如果巨蟹座在一段很在乎的感情中，覺得自己總是在唱獨角戲，就會想要抽離這段關係，當他想要整理關係、不想越陷越深的時候，就會開始刪好友，因為巨蟹座怕造成別人的麻煩，會擔心自己一廂情願會造成對方困擾和壓力，巨蟹座會動手封鎖刪除都是因為對一段感情太在乎又無能為力，因此刪好友的背後是滿滿的洋蔥。

▍2.雙子座

雙子座很愛交朋友，不太會主動刪好友，除非對方主動先刪讓他傷心欲絕，他會用很多時間來療傷，還會假裝堅強，想讓自己維持在正常狀態，此時只要會讓他勾起不好回憶的人，就會被雙子座刪除。如果雙子座還沒調整好自己，或是對和好抱有一絲希望，結束關係時就不會把這個人封鎖刪除，偶爾還會幫對方點讚；當雙子座刪除好友，代表他真的不想再有任何牽扯，有些更極端的雙子座甚至會搬家、換電話號碼。

▍3.金牛座

金牛座戀愛時，只要不觸碰他的底線，就非常可以隱忍，毅力驚人，金牛座討厭不穩定的關係，也討厭自己不穩定的狀態，他們本來就是一個容易糾結的星座，煩惱的時候會想很多，當他和朋友或戀人結束關係，對方的動態卻頻頻出現在社群軟體上，讓他越看越心煩，他就會刪好友或封鎖對方，而且沒有挽回的餘地，畢竟金牛座也是愛多深就恨多深的星座。

▍4.獅子座

如果獅子座刪好友，一定有經過仔細思考，當關係無法繼續，他們就會刪好友，因為他們不想再看到勾起回憶的人。尤其是戀愛分手的獅子座會變得很理智，甚至有點現實，這時他完全不講情面，滑手機時看一次就氣一次、看一次就傷心一次，不如眼不見為淨，直接封鎖刪除！

▍5.天秤座

天秤座是個矛盾又糾結的星座，如果是男生，刪除好友後通常不會加回來，但有些天秤女腦波比較弱，刪除沒多久會後悔，默默又把對方加回來。天秤座刪除人不一定是因為討厭，有時是覺得自己的感情無法得到回應，沒辦法被對方重視，愛得越深，會讓天秤座更絕情。另外一個原因是因為讓天秤座厭煩，影響到他生活的平靜，天秤座也會果斷的刪除對方。天秤座通常不會主動引戰，所以當天秤座主動封鎖、刪好友，代表他已經看透了，做好結束關係的心理準備。

安德魯的賤聲房：被這五個星座刪好友，真的就無法挽回了

(中時新聞網)