前「欅坂46」成員，22歲日本女偶像今泉佑唯，傳出與人氣YouTuber Mahoto（ワタナベマホト）結婚，目前已經懷有5個月身孕，可以說是雙喜臨門，不過男方過往黑歷史卻一一遭起底，甚至有施暴前女友被捕的前科，立刻引發網友熱議。

根據日媒報導，今泉佑唯傳出已經懷有5個月身孕，並帶球閃嫁祕戀一年多的人氣YouTuber Mahoto（ワタナベマホト），讓眾多粉絲又驚又喜，據悉雙方都曾在去年確診新冠肺炎，當時先康復的男方伴隨在旁悉心照料，或許因為患難中見真情，才讓今泉佑唯願意將下半輩子託付給 Mahoto，不過Mahoto過往黑歷史也陸續被起底，在YouTube擁有超過400萬人訂閱的他，雖擁有超高人氣，但卻被踢爆曾對同居前女友施暴，因此遭到警方逮捕，不僅一度遭公司冷凍暫停所有活動做為處分，還被下達「禁酒令」。

YouTuber Mahoto遭爆料施暴前女友被捕等醜聞。（圖／instagram）

此外，Mahoto更被挖出早在2013年時，曾在推特大肆放話「想跟偶像交往，並被週刊拍到，然後氣死宅男們」的PO文，甚至在YouTube頻道發布「只要有帥氣的聲音，就可以跟乃木坂結婚吧」等輕浮發言，由於負面傳聞連環爆，導致風評不佳，也讓外界看衰這段婚姻。

今泉佑唯以欅坂一期生身份於2016年出道，2018年11月爆出遭5名隊友嚴重霸凌，在極大壓力下罹患突發性失聰、暴瘦等問題，因此宣布退團，如今已經康復復出演藝圈，還接演舞台劇及接拍內衣廣告，雖然預產期是6月，但今泉佑唯表示不會退出演藝界，產後會視健康狀況再決定未來去向。

(中時新聞網)