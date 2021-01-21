台中市后里運動公園南側緊臨旱溝排水，對面墩東里福德路220巷附近200多戶居民，往返兩岸不便，地方建議施做跨溪人行便橋。立委楊瓊瓔、市議員陳本添、台中市養工處副處長廖文偉及墩東里長傅鈺婷今日現勘並召開地方說明會，建設局承諾力拚農曆年後動工。

傅鈺婷指出，后里運動公園為當地居民運動休閒重要場所，公園北側及西側(文明路及成功路)皆有設置出入口，東側亦設置人行便橋供居民通行，唯獨公園南側緊臨旱溝排水，南側居民前往公園活動需繞遠路至成功路或其他入口進出，為讓附近居民方便前往公園散步、運動，她向立委楊瓊瓔及議員陳本添陳情建議興建新的人行便橋。

立委楊瓊瓔爭取施做人行便橋，跨越旱溝直通后里運動公園。（王文吉攝）

后里運動公園人行便橋工程示意圖。（楊瓊瓔服務處提供／王文吉台中傳真）

楊瓊瓔說，前年她還在市政府服務時，陳本添議員及墩東里里長傅鈺婷向她陳情指出，墩東里福德路220巷附近居民要到后里運動公園運動相當不方便，如果可以新設跨越旱溝人行便橋，不用再繞道，讓民眾前往運動公園可以直行，省了不少時間。

為解決居民多年困擾，在地方民意代表及當地里長積極爭取下，台中市長盧秀燕特別指示建設局規劃闢建跨越旱溝的人行橋樑，串聯公園及福德路220巷，提供居民安全便捷的通路。

陳本添表示，前年就已經請時任副市長的楊瓊瓔協調建設局會勘，評估週邊的土地所有權，確認私地與公有地的範圍，同時對旱溝排水量、通水斷面的影響降到最小，以確定人行便橋實施的可行性，未來有了人行便橋後，要到對面運動公園的民眾將更加方便及安全。

現場會勘後，建設局養工處廖文偉簡報說明，新的人行便橋工程約需390萬元，橋梁長度15.9公尺、寬度4.2公尺，預計工期90個工作天，跨越旱溝銜接運動公園，採用鋼製鐵橋，橋身更加穩固，日後也可整座橋回收，符合環保概念，最快農曆年後動工。

(中時 )