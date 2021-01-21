蔡英文總統今接見「中華民國太陽光電發電系統商業同業公會理監事幹部」時表示，光電的設置量已經大幅成長，目前政府正大力推動屋頂、漁電共生專案，希望讓國內的太陽光電，能夠朝「多元複合利用」的方向發展；穩定發展綠能，以落實能源轉型目標，並且接軌國際供應鏈的新標準，強化臺灣在國際供應鏈的競爭優勢。

總統致詞時表示，過去這幾年，從「5加2產業創新計畫」，到去年她提出的「六大核心戰略產業」，綠能產業都是在最關鍵的位置，因為只有穩定地發展綠能，臺灣才有辦法落實能源轉型的目標，並且接軌國際供應鏈的新標準。

總統說，讓國內的太陽光電，能夠朝「多元複合利用」的方向發展；各部會已經積極地合作，在公有建物的屋頂上，全面推動設置太陽光電，並同步鼓勵工業廠房、農業設施等地點進行建置，政府也正在全面盤點、規劃適合設置的地面場域。

總統提到，在推動的順序上，屋頂型光電是最優先往前走的，同時政府也注意到生態、社會溝通，以及複雜行政程序的挑戰，例如在推動漁電共生的時候，經濟部導入「環社檢核」的機制，針對比較大規模的光電開發案場，在選址期間就開始環境調查跟社會溝通，協助業者了解會遇到的在地環境和社會議題。

總統說，有些案場會遇到比較複雜的行政程序，需要跨部會的協調，這就是為什麼她特別請經驗最豐富、也熟悉產業界的行政院沈榮津副院長，成立「太陽光電專案推動小組」，密集地協調、解決問題。經過沈副院長的努力，政府近期已經盤點公告「漁電共生先行區」的土地，排除有爭議的區域，確保漁民的權利，也簡化了申請的程序，希望透過公會的協助引導，可以建立典範，讓民眾更了解光電的意義跟價值。

總統指出，確保綠能供應穩定也是為了強化臺灣在國際供應鏈的競爭優勢，許多國際大廠要求供應鏈使用的再生能源占比，甚至是有要求產品製程要百分之百使用綠電的情況，因此提高再生能源使用，不但符合國際潮流，更能幫助台灣打進蘋果、微軟、亞馬遜、Facebook等綠電供應鏈，讓臺灣在這一波供應鏈重組的過程中，繼續把握住關鍵的位置。她請公會繼續和政府一起努力，培育更多的光電人才，共同為太陽光電產業，帶來更多蓬勃的創新能量。

(中時 )