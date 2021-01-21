台積電（2330）上周法說會釋出正面訊息，看好5G與高效能運算（HPC）應用的長期成長趨勢。觀察國內投資市場，對5G的關注度也不斷提高。國泰台灣5G+（00881）ETF今（21）日股價大漲逾3％，累計上市1個多月漲幅約22％，受益人數從5萬人增加到16萬人，資產規模也持續成長至逼近250億元，儼然成為第三大的台股原型ETF。

交易方面，據證交所統計，國泰台灣5G+上市以來平均單日成交量約6萬張，反映此波5G熱度升溫下，不少投資人想藉由5G主題的ETF來掌握商機。

不同於之前兩檔以全球為投資範疇的5G概念ETF，國泰台灣5G+ ETF純粹投資於國內上市櫃具5G代表性的個股，而且每年有兩次收益分配機會。

這檔ETF追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數」，從上市櫃股票挑選屬於FactSet產業分類中45個5G相關子產業者，再以近三個月日均成交額達5,000萬元以上、近四季累積EPS大於零為標準來篩選，最後依自由流通市值排序及加權。

指數成分股固定30檔，每年4月和10月定期審核，並設個股權重上限30％，前五大成分股目前包含台積電、鴻海、聯發科、聯電及大立光。

5G的基礎核心為半導體，無論智慧型手機、高效能運算（HPC）、物聯網、車用電子等各項5G需求，皆需要透過半導體提速，未來可望由台積電領頭，帶動台灣5G供應鏈。而隨著5G在全球不斷普及，預期整體5G產業呈現成長態勢，許多投資人也透過ETF搶先布局。

不過，證交所仍提醒，ETF績效報酬與標的指數連動，投資前務必詳閱公開說明書，瞭解商品架構和投資風險等資訊，並應留意基本市況報導網站或發行公司官網的ETF即時折溢價變化，謹慎決策，勿過度追價。

(工商 )