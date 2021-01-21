國策研究院今天舉辦座談會，學者林正義分析，從美國新政府相關人事安排可看出，美國對中國的戰略競爭定位仍清晰，其中新任印太事務協調官康貝爾在中國議題上就屬於強硬派。

國策研究院等研究機構上午舉辦「拜登就職後美中台關係與印太安全局勢」座談會，由國策研究院董事長兼院長田弘茂主持，中央研究院歐美研究所研究員林正義、國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲、台灣智庫諮詢委員張國城等人出席。

林正義表示，美中關係不只涉及美國前總統川普（Donald Trump）、新總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平，而是兩個大國在未來4年能否改善已落到低谷的關係；而美國新任國務卿布林肯（Antony Blinken）在參議院外交委員會聽證會特別提到，美國能夠勝過中國，這顯示美中的戰略競爭定位仍然清楚。

林正義也提到出任白宮新設的「印太事務協調官」職位的康貝爾（Kurt Campbell）指出，康貝爾從前總統李登輝時期就與台灣有所接觸，對台海有很深的了解，而且在中國議題上屬於強硬派，期待在康貝爾擔任此職位期間，拜登政府在美中相關議題上除了克制，也不怕對抗。

蘇紫雲則提出「韌實力」說法，推測拜登政府對中國大陸將採取安全、現實且「七分軍事、三分科技與貿易」等彈性圍堵的方式，在氣候變遷等非傳統安全議題與北京當局對話，但在軍事、核武等傳統安全議題上維持強硬態度。

張國城說，中國未來可能不斷用軍機繞台等「和平邊緣」策略，讓台美感受兩岸「不和平」的一面，製造危機意識，以利「兩岸和平協議」誕生，而美國政府後續態度值得觀察。

(中央社)