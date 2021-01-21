國民黨立委馬文君20日在臉書酸台灣無法取得邀請函「萊豬外交，門都沒有」，但後來駐美代表蕭美琴成功獲邀出席，於是今(21日)有不少網友都湧入臉書洗版，質疑馬文君「現在臉腫了吧」。對此，馬今中午12時20分在臉書回應，無法出席不意外，能出席當然更好，但也批民進黨政府說蕭美琴早就拿到邀請函，只是不能公開等話，「情節之曲折，鋪陳之離奇」。

馬文君在臉書提到，「別讓過去的經驗，框限了對未來的想像」，相較於其他友邦使節早被邀請、相較於過去透過國會議員取得，台灣壓線拿到就職典禮門票，顛覆傳統，因此她不只一次呼籲正視美中台關係已經翻入新頁，卻又讓過去的經驗，框限了對未來的想像。

「無法出席不意外，能出席當然更好」馬文君說，但是民進黨政府又開始了，左一句「忍辱負重」，右一句「細膩籌劃」，說蕭美琴早就拿到邀請函，只是不能公開云云，「情節之曲折，鋪陳之離奇，簡直就跟『賭神』電影裡，高進在最近五百副牌裡加入摸戒指的小動作，只為了削到賭王陳金城這個老狐狸沒兩樣」。

馬文君進一步批，至於所謂「42年來最大突破」，又把當年同樣吹上天的「川蔡熱線」給拋諸腦後了，四年前，蔡總統甚至可以與總統當選人川普通上電話；四年後，卻只是為了受邀出席就職典禮就狂喜，這是 突破了？還是回到原點？

至於拜登上任後，馬文君認為，真正重要的是，那些久經沙場的正牌外交官回來了，「拜登政府對台政策的『起手式』，賞了排頭，也給了驚喜，使出了讓台灣認清現在誰是老大的手腕，也展現了台灣如果聽話，還是有果子吃的懷柔，日後要跟這些高手打交道，可不是與川普金主視訊這層級的過招。」

針對此事，外交部發言人歐江安今表示，我們的確早就收到邀請函，只是在外交處理藝術上，事情沒發生前不便證實，沒有要打臉任何人的意思。

(中時新聞網)