「性教育」一直華人父母難以啟齒的一項課題，但現代的孩子早熟，不禁讓為人父母者多想，導致誤會，一名14歲國中女生因為發燒，由爸爸帶去看診，醫生見狀先安排了快速篩檢，沒想到檢驗結果卻讓爸爸緊張起來，綠著一張臉，急問醫生這是什麼情況，才知是「兩條線」造成了誤會。

小兒科醫師陳木榮作客《醫師好辣》，分享一則哭笑不得的病例，透露一名14歲女生由爸爸陪著來就診，她有發燒、肌肉痛、骨頭痠痛等症狀，因此醫師初步認為她有可能是病毒感染，於是安排她做快篩。

陳木榮醫師帶來快篩盤照片，表示結果真的就顯示兩條線。(翻攝自《醫師好辣》YouTube)

檢驗15分鐘後，護理人員拿著快篩結果給醫師，醫師跟父女倆解釋，應該是流感，「其他的病毒我也都幫妳檢驗了，看起來好像沒事」，於是開了特效藥，讓病患回家吃藥並觀察幾天，於是父女倆離開，就在下一位病人進診間之際，爸爸又跑了進來，只好先請下一位病人外頭稍等，這位爸爸綠著臉慌張問道：「那個發燒、頭痛、肌肉痠痛，有懷孕的可能嗎？」，讓醫師聽了一頭霧水。

醫師思考後回答，覺得沒有考慮到這方面的必要，「又不是肚子痛」，爸爸又發問：「剛剛那個驗孕棒不是兩條線嗎？」，醫生恍然大悟，尷尬解釋這是個誤會，「我們這兩條線就是檢驗病毒而已」，陳木榮醫師說明，其實很多快篩機制都跟驗孕很像，「像是腺病毒、呼吸道融合病毒或是流感，都是一條線沒事，兩條線才是病毒感染」，呼籲民眾不要有先入為主的觀念，兩條線不一定都是懷孕，為人父親者因誤會而緊張的案例，讓主持人胡瓜聽了不禁矇了，助理主持人夏宇童及現場嘉賓也笑出來。

(中時新聞網)