2021年學科能力測驗將於22日登場，新竹市長林智堅21日赴建功高中考場視察防疫整備工作，並表示周末兩天竹市將有7大防疫措施，學生得記得攜帶入場識別證與身分證件如健保卡、身分證等，考場內不開放陪考，每名考生每天配置一個口罩，午餐提供隔板，並有考生服務隊協助以酒精消毒。市府也已請各相關單位暫停施工，以避免噪音，讓新竹市的考生皆可以安心應試。

新竹考區今年總人數共計6494人，考場包含新竹高中、新竹女中、建功高中、光復高中及竹北高中等5個考場。教育處指出，所有人員進入考場前均須通過體溫量測，為避免考生聚集等候，考場已規畫動線並搭配志工引導分流，學生經量測後額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度，將進行第2次量測，經現場護理師確認發燒的考生，將個別引導至防疫試場應試，以確保考生權益。

林智堅視察考場時提醒，考試當天考場不開放陪考，考生親友若想送午餐，可送至家長聯絡區，再由校方轉交。他也向考生分享答題技巧，「有把握的一定要拿到分數」，遵守各項防疫措施。

教育處代理長沈靜濤表示，今年家長雖不能陪考，但請各位家長放心，竹市透過相關局處會商，已請各考場學校以最高規格進行防疫準備，並請高中端加強考生服務，務必確保考生能擁有安心應試之環境。

教育處提醒考生，考試當天務必再次檢查應試用品、口罩、入場識別證及應試有效證件，並應特別注意應試時不得攜帶任何智慧型裝置，電子產品需先關機、鬧鈴務必關閉，若於考試中發出聲響將以違反試場規則辦理。除用餐時間外，其餘時間請進入考場後務必全程佩戴口罩，於試場內拒絕佩戴且經勸導不聽者，依試場規則及違規處理要點處理。

(中時 )