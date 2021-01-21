從前年底新冠肺炎蔓延，到去年一整年疫情影響了整個地球，各行各業因此或多或少受到衝擊，天天在各國間飛來飛去的航空業也被影響。美女空姐韋韋安（Vivianne）去年上節目自曝放了無薪假快半年，最近她現身坦言還是在差不多的狀態，但閒下來時間變多，不僅有空陪家人，還培養出她斜槓人生第二身分「網紅」。

韋韋安去年曾上張啟楷主持的節目《旗開得勝》，去年5月她鬆口5個月來幾乎都在放無薪假，經濟壓力頗重，隔了半年再上節目，她表示還是在放輪休假，公司有給一定的補助與薪水，也會要他們定時補習上課，複習空服員的相關知識，每個月還要進行考核，至少80分才能過關。

張啟楷要大家把握韋韋安當網紅期間。（圖／旗開得勝）

20210120《旗開得勝》第105集 空姐被疫情所迫轉行當網紅？ 意外爆出航空業內幕... | 空姐韋韋安

張啟楷好奇雖然空服員這陣子還是有拿補助，但因為不能飛，是否有人選擇離開？韋韋安坦言還是有，但是算少數，大多數人還是選擇原地等候，靜待可以重飛的那天。話鋒一轉，韋韋安也說去年因為疫情多了很多自己的時間，她沒因此空閒下來，不僅補習語言班也報名了才藝班，像是學烹飪或是做蛋糕，還因此開始有時間好好經營社群網站，分享過去出國的照片記錄或生活興趣，粉絲數意外從幾千人到現在已有1萬多。

韋韋安透露近一年來充實自己，報名不少才藝班。（圖／旗開得勝）

韋韋安坦言，自己不到一年時間就變成網紅，出現有廠商想請她幫忙做業配，算是意想不到的收穫，但她還是堅持「佛系經營」，沒找專業攝影師，答應合作的產品也會挑選真正用過或是適合粉絲的，之後若公司通知可以復飛，她還是會馬上回去空服員的身分，打趣說網紅這職業對她來說只是「期間限定」，所以粉絲如果想看她當網紅，真的「要把握」。欲看更多內容請見完整版《旗開得勝》。

(中時新聞網)