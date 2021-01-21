恒指午盤升49點 一度攀至30,135點 13:332021/01/21 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統拜登就職，帶動全球股市走升。港股繼先前五個交易日飆升1,726點後，恒指21日升破3萬點大關。 恒指21日開低10點報29,951點，之後止跌回升，升破3萬點大關。早盤一度升173點，來到30,175點，創下2019年4月17日逾21個月高點。恒指午盤收升49點，上漲0.17％，報30,012點。港股午盤成交1,481.92億港元。 國企指數曾重上12,000點大關，午盤收跌1點，報11,947點。 《日股》日經早盤「登」高204點 年後啟動返港上市 百度市值重返850億美元 (工商 ) #午盤 #恒指 #升破 #萬點大關 #港股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電攻660天價 台股漲逾300點、衝萬六 09:112021/01/21 財經 《港股》美股創高 恆指攻克3萬點 12:502021/01/21 財經 台積電聯發科助攻 台股衝上16149點寫盤中新高 12:352021/01/21 財經 《期貨》三大期指全面開高 2月台指期漲70點 09:092021/01/21 財經 貨櫃三雄股價回溫 陽明盤中觸及漲停 12:062021/01/21 財經 台積電收673元天價 台股首度收盤站上萬六 11:052021/01/21 財經 A股開高震盪 煤炭鋼鐵股表現持穩 11:012021/01/21 財經 宅經濟商機夯 11檔概念股抗跌 04:102021/01/21 證券．權證 閃閃惹人愛 神山千元之途需靠「它」 11:052021/01/21 財經 恒指早盤大漲 一度升破3萬點大關 10:352021/01/21 財經 台積獨撐 萬六曇花一現 04:102021/01/21 財經要聞 財經熱門新聞 隔離就賠10萬 防疫神保單狂賣驚傳停售 公司回應了 - 財經 - 工商 台積電重招擋陸晶片業攬才 中芯遭警告難有第2個梁孟松 - 財經 貿易戰再打4年？美準財長葉倫變臉：用全部工具解決大陸問題 - 財經 預測拜登對陸政策走向 日學者：除貿易戰外衝突都會加劇 - 財經 台積電收673元天價 台股首度收盤站上萬六 - 要聞 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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