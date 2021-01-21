美國總統拜登就職，帶動全球股市走升。港股繼先前五個交易日飆升1,726點後，恒指21日升破3萬點大關。

恒指21日開低10點報29,951點，之後止跌回升，升破3萬點大關。早盤一度升173點，來到30,175點，創下2019年4月17日逾21個月高點。恒指午盤收升49點，上漲0.17％，報30,012點。港股午盤成交1,481.92億港元。

國企指數曾重上12,000點大關，午盤收跌1點，報11,947點。

(工商 )