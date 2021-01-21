香港女星葉蘊儀挑戰直播，加入17LIVER行列剛滿月，48歲的她丰采依舊，由於她在港台日粉絲眾多，日前首次嘗試三地官方聯播特別直播節目《葉蘊儀GloriaYip甜蜜19歲》，她很開心能在直播間和港台日三地粉絲互動，直播中粉絲們細數每首她過去的經典歌曲及戲劇作品，讓她非常感動，還笑到拭淚難以控制，粉絲們紛紛敲碗想聽她發新歌。

葉蘊儀開場立刻輪番以廣東話、國語、日語、英語打招呼並謝謝大家，還跟著背景音樂唱起她在日本發行的單曲〈S.O.S.〉，粉絲興奮狂刷留言，葉蘊儀也情緒高漲，冒出各國語言和大家互動，開播過程由於一直國語、廣東話和日語輪流轉換，她數度發現發音不太標準而笑場，一度噴淚笑倒，主持人連忙翻開她的寫真書代替出鏡。

葉蘊儀分享作品。（17LIVE提供）

葉蘊儀陸續唱了〈ASHURA〉、〈真的愛我就不要讓我傷心〉、〈掏空〉、〈欺騙你的心〉、〈哪兒〉等多首歌曲，讓許久沒機會聽到她唱歌的粉絲們直呼過癮，還問她是否有發片計畫，葉蘊儀坦言自己很期待今年能發新歌，並想嘗試Jazz曲風的歌曲。

葉蘊儀2013年畢業於澳洲墨爾本理工大學，獲純藝術系高級榮譽碩士，多年來潛心藝術活動，直播中她也秀出參與的藝術活動及作品相關照片，包含曾跟慈善機構合作，親自設計娃娃，做工精細服裝華麗的一系列娃娃，不論衣服風格、顏色搭配，都由她親自設計並一針一線地做出來。此外，葉蘊儀的藝術作品曾入圍2014年義大利威尼斯Arte Laguna Prize當代藝術比賽，她以雕塑與裝置藝術晉升為最後入圍的前30名國際藝術家，也是唯一香港人入圍的藝術家。

(中時 )