日前有台商反映，回台後被將近7000元的新冠肺炎自費篩檢費用嚇到，比湖北醫院的344元台幣高出逾19倍，衛福部長陳時中對此回應，因台灣檢驗較準，且已降價一次了。民進黨前立委沈富雄則認同7000元太貴，認為政府不應趁火打劫，今他又表示，若再不降價，就是麻木不仁了。

「7000元真的是貴森森！」沈富雄19日在臉書表示，因道理淺顯、文字簡單，又事關大家的荷包，所以得到網友很大的迴響。不過今他提到，仍有少數人不同意他的看法與建議，認為不必事事追求低價，篩檢一事與美國看齊並無不可（美國平均約要價美金120元，合新台幣約3360元）。

沈富雄指出，其實這是一個十分謬誤的觀念，低薪低價是國內百工百業多年來的悲情，必須靠資金回流、台幣升值、產業升級三管齊下，才能竟其功，靠偶而一次的天災疫情來進補，實在是淚光中的笑話，更何況第一線的檢驗人員只分得區區500元。

有台商反映，台灣近7000元的新冠肺炎自費篩檢費用太貴。（示意圖／達志影像）

前衛生署長楊志良說，如果試劑是國產，7000元的獲利勝過台積電，是另一座「護國神山」。沈富雄則認為，真實數據可參考台灣醫事檢驗產業工會理事長吳進興說法，試劑成本650~750元；而針對公費檢驗，疾管署每一件提撥3000元為獎勵金，其中2000元給檢驗機構，因此檢驗人員實得1000元，但其中500元必須分給其他同事，因為他們的工作量增加了。

沈富雄強調，吳理事長說7000元確實有降價的空間，並問陳時中，「實際第一線檢驗人員的工頭都這麼說了，您還有什麼話說呢？」相信陳時中只要眼神稍微示意一下，下面的人馬上可以做到，揶揄「您的效率、您的官威哪裡去了？我想真相是『認錯有損官威』。」

(中時新聞網)