美國新總統拜登上台，美中台關係何去何從？蔡政府前海基會董事長田弘茂指出，美國國會及民意反中，對共產黨態度負面，研判美、中關係雖會調整戰術，但戰略方向不變。英派綠委羅致政更爆料，過去駐美代表團出席美國總統就職，都是跟國會議員「要票」，如今則是直接由籌備委員會親自邀請，證明台、美已經有好的開始。

拜登就職美國總統，牽動美中台三邊關係，國策研究院、台灣世代教育基金會今邀請學者、立委進行對談。

與會的英派民進黨立委羅致政指出，大家都很清楚，過去川普幾乎是完全不理國會，並跟反對黨對抗，所以拜登當選後才說要修補與國會的關係；因此，在目前美國國會跨黨派挺台灣的基礎上，相信拜登與行政部門，將會在國會的支持上為台灣做更多努力。

羅致政也針對拜登與川普的差異指出，美國過去是靠力量施壓去影響其他國家，而拜登則是要重新與盟邦交好，因此，美國將慢慢放棄「美國獨行、獨大的單邊主義」；同時，對比很少談民主、自由、人權價值的川普，拜登將扮演民主、自由的榜樣，這與不斷強調民主、自由的台灣相似，相信未來雙方將能取得更多共鳴。

為強調台美關係一片樂觀，羅致政更爆料說，過去台灣要出席美國總統的就職典禮，其實都是跟美國國會議員「要票」，而不是由負責總統就職的籌備委員會親自邀請；但如今，駐美代表蕭美琴能在籌備委員會親自邀請下，率領駐美代表團出席，意義是完全不一樣，而這也是行政部門與國會合作的例子。

「這證明拜登上台後，台灣跟美國有不錯的開始！」羅致政說，未來台灣除要深化在國會的力道，更要對行政部門做更多努力，相信拜登會在國會支持上創造更多台灣的利多。

曾擔任蔡政府海基會董事長的國策研究院董事長田弘茂表示，外界對於拜登的中國政策一直有質疑，但他認為不必太憂心；因為，美國體制與民意是反中的，參、眾兩院對中國的態度也是負面的，這樣的高度共識不易出現改變。因此，美中關係的戰術雖會調整，但戰略方向不會改變，相信過去4年川普政府通過一系列的友台法案，拜登政府將會開始執行。

與會的台灣智庫執行委員賴怡忠則說，對台灣來說，與其直接進入美中台關係的討論，還不如在戰略架構上，觀察拜登是透過「美中關係」來指導對台關係，還是在「泛亞戰略、印太戰略」指導美台關係。

賴怡忠解釋，如果是前者，就會類似歐巴馬政府初期強調美中關係，把美台關係視為建構平穩美中關係的變數，讓台灣被以「可能的麻煩製造者」看待。屆時，台美關係可能會變得非常辛苦。

賴怡忠進一步說，如果是後者，就會類似川普政府時台美關係進入新的黃金期，無論是在新南向政策、支持台灣維繫邦交、協助台灣國際參與、供應鏈重組等，都會出現主動的作為。

國防安全研究院國防戰略暨資源所長蘇紫雲也認為，美國立法系統對台灣的支持相當明顯，相關友台法案皆獲得國會跨黨派支持，因此不可能坐視拜登對中軟弱。因此，行政系統對於包括軍售程序在內的議題，預料都將由「常態化」走向「正常化」。

(中時 )