部立桃園醫院爆院內群聚感染，疫情並擴散至社區，不少民眾擔憂桃園是否成為危險之地，澎湖縣長賴峰偉20日開第一槍，表示拒絕縣府人員前往桃園洽公，雲林縣府也公告「非必要不要前往桃園」，苗栗縣今早也跟進，對此桃園市長鄭文燦強調「桃園不本位」、「我們做了很徹底的疫調」。

鄭文燦提到，桃園是防疫的第一線，目前累積確診案例有223件，占全國的比例是25.7％，這25.7％是四分之一，都是在桃園收治，其實設籍在桃園的案例並不多，這些有的是從國外回來的、有的是外籍移工，桃園承擔的責任最重，其中部桃是收治了114位，應該是全國的所有的責任醫院裡面負擔最重的，所有的醫護人員、防疫人員不喊苦，但是希望大家能夠多支持。

鄭文燦說，像桃園的防疫旅館或者是集中檢疫所，對於離島的居民從國外回來，桃園也第一時間率先宣布澎湖、金門、馬祖以及偏遠的屏東，從國外回來的鄉親，從桃園國際機場下了飛機以後，可以就近轉介到桃園的防疫旅館，以澎湖來講，澎湖今年1月有9位進駐桃園的防疫旅館，現在還有6位在隔離中，所以防疫同心真的很重要，強調「桃園不本位」，桃園希望能夠站在防疫的立場把第一線顧好，也能夠把台灣顧好。

(中時 )