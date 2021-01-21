屏東縣九如鄉黃金路一間鐵皮屋，21日上午9時許發生火警，消防人員滅火後在屋內發現一具焦屍。（屏東消防局提供／潘建志屏東傳真）

屏東縣九如鄉黃金路一間鐵皮屋，21日上午9時許發生火警，消防人員滅火後在屋內發現一具焦屍。（屏東消防局提供／潘建志屏東傳真）

屏東縣九如鄉黃金路一間鐵皮屋，21日上午9時許發生火警，屏東縣消防局派出13車24人前往搶救，部署消防水線搶救，火勢於10時16分撲滅。現場人員後續清理火場時，在屋內發現一具焦屍，目前仍在辨識其身分、性別及年齡，相關起火原因待由消防局火調人員調查。

(中時 )