屏東鐵皮屋民宅大火 屋內發現一具焦屍 13:302021/01/21 中時 潘建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東縣九如鄉黃金路一間鐵皮屋，21日上午9時許發生火警，消防人員滅火後在屋內發現一具焦屍。（屏東消防局提供／潘建志屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東縣九如鄉黃金路一間鐵皮屋，21日上午9時許發生火警，消防人員滅火後在屋內發現一具焦屍。（屏東消防局提供／潘建志屏東傳真） 屏東縣九如鄉黃金路一間鐵皮屋，21日上午9時許發生火警，消防人員滅火後在屋內發現一具焦屍。（屏東消防局提供／潘建志屏東傳真） 屏東縣九如鄉黃金路一間鐵皮屋，21日上午9時許發生火警，屏東縣消防局派出13車24人前往搶救，部署消防水線搶救，火勢於10時16分撲滅。現場人員後續清理火場時，在屋內發現一具焦屍，目前仍在辨識其身分、性別及年齡，相關起火原因待由消防局火調人員調查。 男花8百萬買保麗龍屋被笑傻 住進去後眾人跌破眼鏡 台大畢從警任家防官 他心懷願望拯救受虐童 (中時 ) #鐵皮屋 #屋內 #發現 #焦屍 #屏東縣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 反共六義士 有人槍決有人淪貧戶 04:102021/01/21 社會新聞 預售屋OUT 房市這產品熱過暖暖包 00:382021/01/21 房市新訊 8旬婦洗腳踏墊滑落池塘 獲救後無大礙 16:122021/01/21 社會 新家鏡子怪怪的 一拆驚見詭異密室 揭前屋主恐怖身分 10:242021/01/21 房市新訊 穿越時空的沈浸式體驗 韓國傳統文化的古城樂園 09:142021/01/21 生活 日式百年老宅甜點店「置身世外」 台北齊東街Matcha One開賣 09:372021/01/21 生活 台中百貨限量福袋預購超搶手 今年旅遊類大獎最夯 19:352021/01/21 財經 合夥事務所鬧翻 反共義士王艷大與焦仁和對簿公堂 04:102021/01/21 社會新聞 鎖定首購族 銀行拚房貸業務 04:102021/01/21 投資理財 行銷六甲 公所發行落羽松明信片義賣 14:252021/01/21 寶島 持槍索討跑路費卻押錯人 教唆者遭判刑 16:212021/01/21 社會 社會熱門新聞 SWAG淪性交易平台 斗內長腿F奶直播主38萬就可啪可攝 - 社會 澎湖市場現稀有白腹魚 每公斤8888元天價標出 - 社會 - 中央社 無力負擔房屋押金 3人躲涼亭避寒 - 社會 女點鹹酥雞見份量給負評 老闆PO照自清 網一看傻：這樣180？ - 社會 彭文正告蔡英文博士論文不存在大逆轉 審理有瑕疵發回重審 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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