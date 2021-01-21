日本大型賣場唐吉訶德進駐西門町，由於是24小時營業，所以即使半夜也有大批民眾前往排隊，都想要用便宜的價格買到日本商品。不過，有網友認真比價，認為店家「把日幣當台幣賣」，根本沒有比較便宜；大批網友一面倒，回嗆「有本事自己飛去日本買啊！」

唐吉軻德入口處、內部，全部規劃行走動線，必須按照店家的規劃逛商品。（圖／陳儷文攝）

唐吉訶德前（19日）開幕，賣場面積不大但有3層樓，每層賣的商品不同。目前店家以紅龍與商品圍出走道，規定所有顧客必須從3樓開始逛，而且所有區域都一定要經過，最後才能結帳。

（圖／爆廢公社二館）

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「看來唐吉訶德沒有像優尼苦露（Uniqlo），（而是）把日幣當台幣賣」，他將台灣店售價與日本店相比，發現「起司條」日本賣190元，台灣賣169元，日本賣37元的泡麵台灣賣79元，日本賣222元的梅酒，台灣賣439元。

唐吉軻德的日本和牛肉800公克售價3500元。（圖／陳儷文攝）

有網友相當贊同，表示「確實！所以我不會去，到可以出國絕對去掃貨」、「沒日本好逛」。但大部份網友並不買帳，紛紛留言「不然自己飛去日本買啊」、「飛過去要機票跟住宿等等費用」、「會加關稅和運費」、「覺得這個價錢還OK耶，比價真的太累了」、「有些人就是為了酸而酸」、「覺得貴就不要去」。

（圖／爆廢公社二館）

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(中時新聞網)