新冠肺炎疫情從院內群聚升級社區群聚，台中市觀光旅遊局加強稽查非法日租套房，防堵非法旅宿成為防疫破口。觀旅局表示，今年才過20天，已查獲5家收住居家檢疫者的非法日租套房，除各裁處10萬元，並勒令歇業，若同一地點被查獲裁處第2次，最重將斷水斷電。

為保障防疫期間住宿安全，台中市旅宿防疫採分流管控，「安心旅宿」收住一般遊客及居家檢疫者家屬，「居家檢疫替代所」僅收住居家檢疫者，並針對日租套房等非法旅宿加強查緝取締，確保防疫無死角。

觀旅局長林筱淇強調，旅宿業接待不特定的旅客，是第一線防疫場所。旅客入住使用的杯子、枕頭及被床單備品、浴廁和客房內傢俱的消毒清潔等，是否達到衛生標準，都是重要的防疫關鍵。

日租套房等非法旅宿，未經建管、消防、衛生、環保及觀光等主管機關審查合格，且多潛藏在公寓大廈或狹小巷內，出入人員複雜且無法掌握，恐成為社區防疫的隱憂，切勿入住。

觀旅局表示，今年才過20天，已查獲5家非法日租套房收住居家檢疫者，依發展觀光條例各裁處新臺幣10萬元並勒令歇業，亦持續追蹤，倘同一地點被查獲裁處第2次，最嚴重將強制執行斷水電處分，呼籲民眾千萬不要以身試法。

民眾如發現有經營日租套房或非法旅宿場所，可提出書面檢舉，檢附明確的經營地點及交易明細等事證，經查證屬實，裁罰金額新臺幣10萬元以上者，經營業者完成繳納罰款後，將提撥實收罰款金額10％至15％作為檢舉獎金。

觀旅局再次提醒，民眾有居家檢疫需求，應自宅隔離或配合市府防疫措施入住居家檢疫替代所；一般旅客也要要慎選合法旅宿入住，勿因價格低廉或交通便利，隨意至網路或訂房平台預定日租套房等非法旅宿場所入住，以保障自身健康安全及權益。

(中時 )