部立桃園醫院日前爆發院內感染，並延伸至社區感染，整起群聚共累計10人確診。中央流行疫情指揮中心近期成立「前進指揮所」，派專家進駐部桃輔導，並安排72名未與確診者直接接觸的病人轉出，送至9家醫院。專家擔憂，接收病人的醫院中，有8家是區域醫院，設置、人力和醫學中心有差，最好能保全這些家醫院，以免重演SARS時代多家醫院院內感染的憾事。

中國醫藥大學附設醫院副院長、中區傳染病防治醫療網指揮官黃高彬今表示，17年前的SARS，台灣共有346人確診，其中246人是院內感染，佔所有案例的7成。當時除了和平醫院，包括仁濟醫院、台大醫院、高雄長庚、關渡醫院等均發生院內感染。

今年桃園醫院發生院內感染，前進指揮所執行清空計畫。醫療應變組副組長羅一鈞表示，該院原訂轉出220名病人到其他醫院的專責病房，後來因有50幾人出院，縮減為169人，後又有人出院，再縮減為72人，目前已完成轉出，接收的醫院有9家，其中8家為區域醫院，這些都是沒有和確診者直接接觸的病人。至於原收治的染疫病人，則送去新竹、台北、新北、基隆等專責收治的醫院。

對於此次的清空計畫，黃高彬表示，我們有個隱憂，擔心分散出去的病人造成問題，最好是能保全附近接收病人的醫院，這些醫院多是區域醫院，他們的設置、人力和醫學中心差別大，像部桃的案838住院醫師，就有跨區照顧病人。假如轉出的病人帶有病毒，醫院每天進出好幾萬人，擔心忙中有錯會有風險，一定要特別小心。

羅一鈞表示，為因應部桃病人轉出，指揮中心已發公文給接收的醫院，要求醫院遵守既有的SOP，並依照指揮中心指示，在這些病人隔離期滿時進行採檢，採檢陰性才能出關。

(中時 )