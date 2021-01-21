為增進國際視野效益，國美館與亞洲文化協會共同合作，2020太灣美術雙年展將於辦理兩場線上座談，由策展人姚瑞中規劃議題，以線上直播的形式，邀請國際學者及藝術家共同深化展覽的藝術能量，連結國際視野並突破疫情下的國界限制。

國立台灣美術館自2008年開辦「台灣美術雙年展」，今年邁入第7屆，由藝術家姚瑞中擔任策展人，以「禽獸不如」主題，探討科學、藝術與哲學界對人與動物之間關係等國際性議題，突破以往邀請49組具台灣經驗的藝術家，透過視覺藝術、聲音藝術及現場行為等多樣化形式展演，自去年10月17日展出至今年2月28日。

國美館為突破疫情下的國界限制，與長期贊助台灣藝術家的亞洲文化協會（ACC）合作，於1月28日及2月26日邀請台雙展參展藝術家及ACC國際受獎人隔空對話，舉辦線上直播形式的線上座談。

首場由ACC台灣基金會執行長暨資深策展人張元茜主持，由台雙展藝術家陳建泯、曾建穎及越南「工廠當代藝術中心」展開與談，討論現代性與信仰的價值。

第二場以「變異中的亞洲行為藝術樣態」為題，邀請獨立策展人高森信男、台雙展藝術家林人中、葉子啓及來自緬甸的行為藝術家Moe Satt參加，由藝術家分享行為藝術與對亞洲的觀察。

(中時 )