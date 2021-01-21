挾著前役逆轉擊退湖人的旺盛士氣，勇士21日回到自家主場迎戰馬刺，靠著柯瑞全場投17中10，含三分球投8中4，貢獻26分、11籃板及7助攻的優異演出，勇士輕鬆以121比99擊潰馬刺，目前戰績8勝6敗，排名也升到西區第5。

光在上半場，穿上奧克蘭復古球衣登場的柯瑞，就有投9中7，貢獻20分、5籃板及4助攻的全能表現，幫助勇士打完上半場，取得64比45大幅領先，來到下半場，威金斯與懷斯曼也投入掩護火力，就是不給馬刺任何可以追上機會。

除了柯瑞繼續交出凶猛外線火力，整場比賽也跟去年選秀榜眼懷斯曼多次上演空中接力爆扣美技，懷斯曼攻下生涯新高20分，外加6籃板、4助攻，威金斯也有18分、7籃板及3助攻，烏布雷16分、9籃板，卓雷蒙格林9分、6助攻。

反觀馬刺以穆雷22分最高，迪羅薩也拿15分，凱爾頓強生12分、8籃板，可惜先發中鋒艾卓吉表現繼續低迷，全場投8中2，只拿4分、3籃板，也讓這場馬刺總教練帕波維奇與勇士總教練科爾的師徒再次對決，竟以馬刺慘敗22分收場。

(中時 )