阿里山林鐵文資處企業工會理事長王裕凱。（李柏澔攝）

阿里山林業鐵路的維護運作既耗體力又高度危險，但近2年多已發生40多起職災，加上去年8月阿里山林鐵文資處未與工會協商就修訂「阿里山林業鐵路及文化資產管理處管理要點」，增列「事病假合計超過21日」為考列丙等的條件，林務局說法是為防止事病假浮濫造成勞逸不均，今(21)日數十名工會成員北上農委會前舉牌大表不滿。

林鐵文資處企業工會自2018年8月10日成立至今已有會員110名，然而這次未與工會協商就修訂林鐵處管理要點，工會成員大為不滿，要求農委會撤換阿里山林鐵處處長黃妙修，林務局長林華慶也應下台負責。

阿里山林鐵文資處企業工會理事長王裕凱表示，因為去年的修訂導致今年有7人考列丙等，「乙等和丙等差很多耶，如果月薪是3萬，年終1.5個月加考核獎金0.5個月，乙等可以拿6萬，丙等就通通都沒了，連續兩年考列丙等的話，勞動合約還可能被終止。」

王裕凱指出，林鐵工作最常見間的職業傷害包含手腕扭傷、器械壓傷等，事病假不得超過21天的規定根本是在打壓工會，也沒在為勞工著想，「我們有去看過公部門和國營事業的管理要點，這樣的規定還沒有看過啦。」

林務局阿里山林鐵處副處長周恆凱表示，去年修訂管理要點是因為部分員工事病假浮濫，嚴重影響排班出勤，導致勞逸不均的情況發生；年終考績則是綜合考評勞工年度表現，本次有7位同仁考列丙等，在考核委員會綜整考量後，雖然其中5位事病假超過21天，但整體表現不錯，因此建議改列乙等；另外2位工作表現尚待加強，因此仍考列丙等。

周恆凱說，「工作管理要點」是內部的管理措施，這部分無須和工會討論，「工作規則」才要與工會討論尋求共識。

面對工會批評「事病假合計請超過21天考績列丙等」創全國公務機關先例，周恆凱澄清，「工友工作規則」已有類似規範，第46條中規定「年度內請事、病假日數超過規定假期者，年終考核不得考列乙等以上。」，雖然沒有明定請假天數，但比照公務人員請假規則的事假7天、病假28天，這部分將擇日與工會溝通。

(中時 )