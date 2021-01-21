女星林芷薇近日錄高點綜合台《震震有詞》，她坦言從小就遇到奇怪神棍，升國一那年走在路上，還有一位算命師說她臉上、脖子都有「被殺痣」，還預言她那幾天會死於非命，隨即拿了「神藥」給她，號稱可以幫忙解煞，要她吃完藥隔日再來找他，她表示：「聽完算命師的話一路哭回家，他還要我不能告訴任何人，剛好鄰居同學家裡開藥房，就請同學爸爸幫忙看藥成分，才發現對方給的是春藥。」

隔日林芷薇家人要去找這不良算命師算帳，對方早已不見蹤影。民俗專家謝沅瑾表示：「神棍會以面相學來行騙，詐騙方式通常存在關鍵話術，尤其騙色的話術就是妳絕對不能告訴任何人。」提醒觀眾要特別注意。林芷薇的小兒子患有腦瘤，為醫治兒子，她走遍各地宮廟，有位女星曾主動跟她說有團體可以幫助她兒子治療腦瘤，第一次到擠滿上千人的會場，首次入會先繳3000元坐墊費，還按照學歷高低分配座位前後，學歷越高可以坐得更前面、更靠近師父些。

民俗專家謝沅瑾分析神棍騙術。（和展影視提供）

林芷薇說：「我一直都有敏感體質，跪著跪著不斷哭泣，師父問我看到了什麼，我說看到師父的臉一層一層往下掉，師父說那是心魔，還說我是蟾蜍精，但我看到師父才是蟾蜍精。」之後她覺得並沒有真正幫助到兒子腦瘤的問題，便不再前往道場，沒想到其他會員不斷傳訊息給她，說若想退出恐怕遭天譴，還稱如果刪除訊息，她會家破人亡，林芷薇接受另一位大師解惑：「真正的神明不會詛咒妳。」便毅然決然退出群組，不再跟他們有所聯繫。

林芷薇因敏感體質常接觸神通領域，某日她跑到新竹仙山遇到一位師兄說：「原來我就是在等妳。」師兄告訴她：「妳的九玄七祖 、歷代祖先都很痛苦，我來幫妳脫離苦海，透過擲筊加起來要買16050元金紙。」她當天正好身上帶著16000元，覺得神準不已，後來才聽另一位師姊說那位師兄根本是牛郎假冒宮廟大師，連金紙都是一群師姊折的，成本只需幾百元，一想到對方仍拿著跟自己的合照繼續招搖撞騙，她希望藉由公開此事，別讓更多民眾受騙。

(中時 )