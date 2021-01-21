台中市沙鹿區向上路6段今日上午11時許發生聯結車連環追撞事故，41歲沈男駕駛聯結車沿向上路6段往梧棲方向行駛，疑因煞車失靈，追撞同向車道前方2輛停等紅燈的聯結車，造成沈男手腳及頭部擦挫傷，送沙鹿光田醫院急救，幸無大礙。

警方調查，3名駕駛均無酒精反應，籲用路人行駛於下坡路段時，切勿連續踩煞，以避免過度使用而導致煞車失靈並遵守相關交通安全規則。

(中時 )