碰碰碰 台中市死亡長下坡3聯結車連環撞嚇壞民眾 13:442021/01/21 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市沙鹿區向上路6段發生3輛聯結車連環撞，其中1輛車頭嚴重毀損，1名駕駛輕傷送醫。（王文吉攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市沙鹿區向上路6段今日上午11時許發生聯結車連環追撞事故，41歲沈男駕駛聯結車沿向上路6段往梧棲方向行駛，疑因煞車失靈，追撞同向車道前方2輛停等紅燈的聯結車，造成沈男手腳及頭部擦挫傷，送沙鹿光田醫院急救，幸無大礙。 警方調查，3名駕駛均無酒精反應，籲用路人行駛於下坡路段時，切勿連續踩煞，以避免過度使用而導致煞車失靈並遵守相關交通安全規則。 男子駕車遊南庄自撞護攔 南庄警協助返家 《國際產業》賓士展示EQA電動車 二月初上市 (中時 ) #聯結車 #向上路 #沈男 #駕駛 #煞車失靈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宏佳騰智慧電車 年銷破萬輛 04:102021/01/21 產業特刊 訂單喊燒 騰輝Q1業績戰新高 04:102021/01/21 證券．權證 軍紀敗壞 班長藉口尋獲F-16黑盒子邀喝酒慶祝卻性侵女兵 11:032021/01/21 社會 高人氣ETF！國泰台灣5G+股價狂飆新高 12:592021/01/21 財經 半聯結車國1平鎮系統側翻事故 車流回堵仍在排除中 20:232021/01/20 社會 外送員違規件數激增 大安分局分析忠孝東路最易肇事 17:062021/01/20 社會 非官方 CCS1 特斯拉轉接頭 GG！充電異常搞殘 Model 3，車主慘拖回廠維修 10:162021/01/21 汽車情報-汽車新聞 百家樂電玩必勝法？男稱遭人搶騙9萬 18:332021/01/20 社會 神明面前做壞事 男復合不成挾怨騎車撞前女友還當頭澆鹽酸 10:062021/01/21 社會 消防車道路駕訓自撞電桿致水箱車翻車 1消防員輕傷 15:282021/01/20 社會 《半導體》台積電再攀高價 市值躍17兆元 10:342021/01/21 財經 社會熱門新聞 SWAG淪性交易平台 斗內長腿F奶直播主38萬就可啪可攝 - 社會 女點鹹酥雞見份量給負評 老闆PO照自清 網一看傻：這樣180？ - 社會 彭文正告蔡英文博士論文不存在大逆轉 審理有瑕疵發回重審 - 社會 10月男嬰爬窗掉入滾水鍋煮10分鐘 陸媽崩潰：肉都燙白了 - 社會 澎湖市場現稀有白腹魚 每公斤8888元天價標出 - 社會 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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