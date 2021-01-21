富王鴨肉店小老闆日前辱罵女外送員鬧得滿城風雨，不僅歇業好幾日，小老闆神隱6日後，大動作開記者會仍得不到社會大眾諒解，日前有路過網友更發現富王鴨肉店門口貼著「頂讓」2字，如今有女房仲證實，該店已被同街的早餐店下訂承租。

台中北屯區富王鴨肉店1月2日時，因小老闆與一名女熊貓外送員起口角，過程中不斷辱罵難聽字眼，包括「毛長齊再來講話」、「破查某」等，影片曝光引發網友不滿，到臉書、Google洗板灌爆，全民掀起反「富王鴨肉」風潮。

被網友稱為「毛齊哥」的小老闆也因此歇業、關閉臉書，9日出面開記者會13度鞠躬道歉，一度哽咽表示，若日後重新開業，定將當日營業額捐出。未料，有網友13日經過店門口發現，大門已貼上「頂讓」公告，疑似是不做了。

據《ETtoday》報導，負責該店的女房仲今證實，已將店面承租給同條街的早餐店業者，對方雖然已下訂，但尚未簽約。至於富王鴨肉小老闆鬧出的風波，女房仲也表示，與小老闆接觸後，發現其實他滿乖的，對於自己犯的錯誤肯認錯，也願意負法律責任，不希望這件事影響到「招牌」，若有天重新再起，盼社會能多給他鼓勵，再辛苦都願意。

女房仲也提出個人想法，認為小老闆已得到教訓、出面道歉，大家沒必要往死裡打，「我跟他接觸時，可以感覺他像驚弓之鳥，不敢出門見人」。

(中時新聞網)