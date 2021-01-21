苗栗縣苑裡鎮公所原訂2月6日舉辦「苑裡鎮好彩頭拔蘿蔔暨賞花活動」，考量國內疫情升溫，預計下周二前宣布是否停辦。圖為去年活動辦理盛況。（苑裡鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮一年一度花海蘿蔔節，原訂2月6日登場，但國內新冠肺炎疫情升溫，公所原認為活動辦在戶外，做好基本防疫工作就不用取消，但21日突然改口，活動須視本土疫情考慮停辦，因以往辦活動都有北部民眾包車熱情參與，擔心成為防疫破口，公所表示，下周二前將宣布是否停辦。

苑裡鎮連年舉辦花海節，搭配拔蘿蔔活動炒熱海線小鎮年節氣氛，今年擴大花海栽種面積達17公頃，也在中正國小周邊種植約3公頃蘿蔔田，將於2月6日邀請全國民眾來苑裡拔蘿蔔、賞花海，促進農村觀光，但本土案例連環爆，苑裡公所不得不考慮停辦活動，避免民眾群聚成防疫破口。

苑裡鎮長劉秋東昨日表示，花海蘿蔔節每年吸引逾千人參加，除了拔蘿蔔，現場也安排米食饗宴，今年因應防疫實除了飲水，民眾不得現場飲食，美食只能帶回家享用，且活動辦在戶外，全程要求佩戴口罩，落實實聯制，入場也必須量體溫、噴酒精消毒，因此不會取消。

但公所評估以往苑裡辦活動人山人海，民眾行蹤難掌握，得知會有北部民眾自行包遊覽車熱情參加，21日改口活動不排除停辦，公所將開會研議，主辦單位農業課表示，目前正在與廠商聯繫相關事宜，預計下周二前公布是否續辦。

農業課表示，今年花海面積更勝以往，分別為於中正國小、苑裡火車站、愛情果園周邊以及苗43線高鐵橋下，公所僅決定活動部分是否停辦，民眾若自行前往欣賞花海務必注意自我防疫工作。

(中時 )