澎湖縣昨開全台第一槍，要求縣府及所屬機關員工不得到桃園出差，引發雲林縣及苗栗縣跟進。桃園巿政府秘書處長顏子傑在臉書發文，指之前澎湖兩度拜託桃園協助提供防疫旅館，方便澎湖人返鄉過年，桃巿近期也才協助9名澎湖鄉親入住，沒想到昨卻遭落井下石，而桃園巿府只能以德報怨。

部立桃園醫院爆院內群聚，並延燒到社區，澎湖縣府昨晚下令縣府員工不得到桃園出差，桃巿秘書處長顏子傑昨（20日）晚在個人臉書發文，並把瀏覽權限設為所有人，表示兩個禮拜前的今天，澎湖縣長賴峰偉指示他的行政處長陳其育來電，希望鄭市長「第二次協助」提供防疫旅館，方便澎湖人返鄉過年，當時巿長一口答應。

顏子傑表示，兩周前防疫旅館供給吃緊，各縣巿都採巿民優先政策，桃園巿也是開放巿民優先入住，但仍提供9名澎湖鄉親入住防疫旅館，至目前仍有6人隔離檢疫中。

顏子傑感慨，「當我們在替醫護人員加油的時候，隔岸送來的是落井下石的媒體操作，而我們只能以德報怨。」

儘管覺得「真心換絕情」，桃園巿政府昨晚發布的新聞稿，仍強調秉持各縣市合作抗疫的立場，將繼續轉介離島居民在桃園市防疫旅館隔離，不會因為澎湖縣政府的決定，而有任何改變。

(中時新聞網)