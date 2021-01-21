中職會長改選，正式由立法院副院長蔡其昌接下會長一職，是中職史上官階最大的會長，日前大聯盟主席曼佛雷德（ Rob Manfred）向蔡其昌道賀，今日世界棒壘總會會長法卡利（Riccardo Fraccari）也捎來祝福，表示期待有機會見面。

法卡利在賀電中表示，「在此代表世界棒壘球總會，獻上最溫暖及最誠摯的祝賀，恭賀您當選為新任中華職棒會長。我相信以你豐富的政治、商業經驗和對棒球的愛，能接續前任會長吳志揚多年的奉獻，帶領聯盟進一步成長、並提高棒球在台灣及國際上的地位。」

「過去幾年來，CPBL和WBSC有緊密的聯繫，致力於改善我們的世界性運動，而我期待著在您的領導下沿著這條道路繼續前進。因此，我期待著下次親自與您見面的機會。在我有機會親自與您道賀之前，我期許您與您的團隊在CPBL這令人興奮的新篇章中一切圓滿成功。」

(中時 )