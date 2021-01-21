桂盟(5306)2020年首季雖有疫情干擾，但受惠自行車鏈條需求自2020年的第2季開始回溫，推動業績開始攀高，受惠自行車市場熱絡，全年度營收成長17%，法人預估，稅後盈餘年增將逾45%，可望賺進一個股本，EPS有機會挑戰11元以上。

桂盟在自行車鏈條訂單已排滿至2021年第2季，不過，首季因工作天數減少影響，業績將呈現季減的局面。2021年在自行車鏈條持續成長，以及汽車正時系統與車庫開開門機同步成長帶動下，桂盟營運維持成長腳步，法人初估，營收及獲利年增都將超過1成以上。

桂盟營收主要分四部分，分別為自行車鏈條BC、機車零件事業MT、汽車正時系統事業ATS與車庫門開門機事業GDO。在後疫情時代，預期人們通勤將以戶外自行車取代大眾運輸，室內運動將逐漸被戶外運動取代，將帶動中高階鏈條需求持續熱絡。桂盟目前訂單已見至2021年的Q2~Q3，加上高階鏈條需求逐漸回溫，現有產能已達滿載，已規畫越南廠部分產能增加自行車鏈條。法人指出，桂盟受惠訂單挹注與產能擴充情況下，自行車鏈條營收年成長將逾1成。

機車零件方面，預估在產品結構調整仍將持續，加上產能受到限制，法人預估2021此部分營收將呈現年減1成左右；汽車正時系統在2020年7月國六政策正式上路，帶動車廠對正時系統需求回溫，今年此部分營收將呈現成長。

(時報資訊)