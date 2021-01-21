歷經百年來最嚴峻的公衛危機，疫情對全球市場造成深遠的影響，隨著疫苗開發以及貿易與工業生產反彈，走過2020年經濟衰退，2021年全球經濟可望持續復甦，花旗集團大幅上修全球經濟成長率預測，從2020年的負4%到2021年5.1%。

全球央行採取貨幣寬鬆政策，為市場挹注充沛資金動能，在低利率及企業獲利強勁增長下，帶動全球股市上揚。花旗(台灣)銀行財富策畫諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，金牛年投資股市主軸股優於債，投資主題聚焦新興亞洲股市、醫療保健、5G及數位產業，尤其ESG永續投資將在後疫情時代扮演推升經濟成長的主要動能。

由於市場波動加速，投資人需考量地緣政治風險，慎選投資標的並進行資產配置。美元走勢方面，為支應財政刺激方案預算，聯準會將進一步調降美國實質利率，促使美元持續走弱，建議分散配置到歐元或是英鎊。展望金牛年，曾慶瑞建議，留意「錢多」、「四少」、「離家近」三大投資主題，掌握投資先機。

1.錢多：2022年前FED都不會升息，全球央行持續維持寬鬆貨幣政策。為重振疫後經濟，全球央行祭出史上空前的寬鬆貨幣政策及財政計畫，至2020年底，美國聯準會釋出4.4兆美元救市，全球央行總計釋出超過7兆美元，市場預期2022年前，FED將不會升息，顯示超寬鬆政策引爆的資金狂潮，將持續一段時間，更為經濟復甦提供強勁的支撐。

2.四少：(1)市場波動不會少、(2)股市配置不變少、(3)債券過多要減少、(4)資產配置不能少。曾慶瑞表示，在資金盛宴支撐下，全球股市展開一波大反彈，法人及散戶持續湧入股市，投資人害怕錯失投資良機的預期心理下，追漲殺跌，短線市場波動可望增加。

根據花旗集團的熊市指標分析，18項熊市指標中僅7.5項示警，相對於2000年17.5項示警與2007年13項示警，顯示股市並未有邁入熊市之疑慮。值得關注的是，氣候變遷加劇以及疫情引爆的公衛危機，使得投資者越來越重視ESG(環境、社會和公司治理)投資。根據全球永續投資聯盟(GSIA)估計，2016年永續投資市場規模為22.9兆美元，2020年投資規模已超過40兆美元，且每兩年以10兆美元的速度成長，永續投資將成為疫後經濟的重塑力量。債市方面，全球負利率規模創17.3兆美元新高，花旗建議降低債券部位(負利率債券過多與普遍債券殖利率過低)，或是透過資產配置，布局高收益債及新興市場債，除可提高投資組合收益，並減緩股票價格波動風險。

3.離家近：居家辦公帶動數位科技及宅經濟大躍進。疫情改變工作及消費型態，遠距工作更帶動電子產品需求上升，加上5G、高效能運算、AI、物聯網等新興科技應用，預料數位科技及電子商務的創新趨勢，將持續蓬勃發展。

(時報資訊)