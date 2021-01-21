中華電(2412)今(21)日宣布與台新銀行、萬事達卡合作全台第一個「手機就是刷卡機」服務，未來店家可於中華電信「Hi QR PAY」APP使用信用卡感應收款功能，提供企業與中小微型店家、消費者更便利的行動支付服務。中華電信此次與台新銀行及萬事達卡透過廣結盟之合作，提供店家非接觸式信用卡感應解決方案「Tap on Phone」，使中華電「Hi QR PAY」APP多元支付功能更加完善，「手機就是刷卡機」將成為今年度店家最便利實用的創新應用服務。

中華電「Hi QR PAY」APP，整合台新銀行與萬事達卡「Tap on Phone」手機感應收款功能，店家可使用具有NFC功能的Android手機，做為感應收款的工具，更可廣泛運用於到府服務的業者，如水電行、瓦斯行、電器行、修繕服務商家、約訪銷售商，以及貨到收款的外送店家、物流業者、參與活動展覽廠商、計程車隊、全國各商圈店家與夜市移動攤販等。「Hi QR PAY」新增手機支援信用卡感應收款功能，提供具有信用卡收款需求又不想攜帶厚重行動刷卡機的店家快速又方便的解決方案。

中華電表示，「Hi QR PAY」APP不需使用實體刷卡機設備，即可支援信用卡感應式支付、Hami Point、Line Pay、Line Pay Money、街口支付、悠遊付及Pi拍錢包等多元支付收款服務，讓中小微型店家能便捷快速、安全可靠的使用感應或掃碼收款服務。中華電信於數位經濟領域攜手國內外夥伴策略合作，此次透過與台新銀行、萬事達卡三方合作，亦即期望用創新技術加速台灣支付生態的數位轉型，並有效降低店家開店成本、增加營業收入，推動台灣成為行動數位生活。

(時報資訊)