自美國總統川普上任以來，部分川普支持者、知名的陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）成員彼此深信，川普總有一日會對信仰撒旦、有戀童癖、甚至會吃人肉的華府精英發動大規模逮捕，將其送入軍事審判庭並處決。不過自拜登政府順利完成就職典禮並上任卻讓他們大驚，這些人仍是他們口中的「深層政府」，也就是川普的敵人們，竟然未遭到川普逮捕，讓陰謀論川粉們備感失望。

知名的陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）成員彼此深信，川普總有一日會對華府精英發動大規模逮捕，但隨著拜登正式就職、川普離開白宮後，讓不少「匿名者Q」成員大感失望。

據美聯社報導，在拜登順利完成就職儀式後，「匿名者Q」的追隨著們多半感到憤怒、困惑以及失望。有的信徒嘗試改變原本陰謀論論述，稱拜登的勝利只是幻覺，川普最終仍可有在白宮內的第二任期；也有說法稱，川普在拜登就職後，仍是「影子總統」。甚至有人認為，隱藏在深層政府內的「Q」指出，在電視上看到的拜登就職轉播是電腦成像，拜登本人下落不明。

川普從華府離去，卻在許多「匿名者Q」成員之間引起困惑。一名追隨者表示，「我現在非常震驚，原來現在真的沒有發生任何事，這令我身心交瘁」。但也有支持者認為，「川普說了，最好的尚未來到，我不會放棄」

揭穿「匿名者Q」一書的「暴風將至」作者羅謝爾德（Mike Rothschild）表示，現在要說陰謀論的幻覺會就此消退或再次崛起還言之過早，「我認為這些追隨著們，放棄與犧牲原本的個人生活與家庭太多」，「大多數人所相信的事實，他們卻遠離之，並深信陰謀論如此之深」。

另外，正值「匿名者Q」信徒們陷入低點時，其他如「驕傲男孩」（Proud Boys）以及其他右翼團體卻趁機攏絡他們，極端勢力與陰謀論並未隨著拜登就任的事實因此減少。

(中時新聞網)