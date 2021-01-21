近期國內疫情升高，蘇揆今天在行政院會表示，台灣防疫成果得來不易，不容出現破口；蘇揆並引防疫指揮官陳時中的談話，希望公眾人物不要跑攤，唯有留得青山在，才有更多百工百業得以興旺。

蘇揆在行政院會臨時動議中，針對疫情裁示指出，從地方政府到中央用盡心力，同舟一命，相關努力才使得今天在全世界雖有9600萬人確診，超過200萬人死亡時，台灣還能正常生活，這非常不簡單，而且台灣還有10幾萬人的國家考試也能如常舉行，也非常不容易，台灣是全世界最安全國家的好名聲，是靠大家一天一天的付出，才能維持這樣好的成果，「這樣的成績絕對不容許有破口」。

蘇揆並引用陳時中在院會發言強調，最近剛好接近年節，有許多飲宴都在進行，也希望儘量減少大型群聚，如有聚會飲宴也要遵守指揮中心要求的SOP，做到防疫措施。

蘇揆並說，陳時中也提及，去年3月就特別要求公眾人物不要跑攤，不跑攤也不失禮，做為政府公職，公眾人物優先配合，以身作則，讓防疫滴水不漏、傳播危險降低 ，唯有留得青山在，才有更多百工百業得以興旺。

(中時 )